Telur allar líkur á því að Liverpool gefist upp á næstunni og fari að íhuga sölu

Didi Hamann, fyrrverandi leikmaður Liverpool og þýska landsliðsins, segir að félagaskipti Florian Wirtz til Liverpool líti sífellt meira út eins og stór misskilningur.
Wirtz kostaði Liverpool 116 milljónir punda en hefur átt erfitt uppdráttar síðan hann kom til félagsins og hefur sætt töluverðri gagnrýni.
Jamie Carragher hefur meðal annars gagnrýnt frammistöðu hans harðlega og Hamann gengur nú enn lengra.
„Jafnvel Englendingarnir eru farnir að átta sig á því að það sem gerðist á milli Liverpool og Wirtz lítur út eins og gríðarlegur misskilningur,“ sagði Hamann.
Hann telur að Liverpool gæti á endanum ákveðið að gefast upp á verkefninu ef þróunin breytist ekki.
„Ef þetta heldur svona áfram hjá Liverpool mun félagið á endanum draga í land.“
Hamann segir að verðmiðinn geri kröfurnar eðlilega miklar og telur Wirtz ekki hafa skilað nægilega miklu fram á við.
„Þegar þú ert keyptur fyrir svona mikla peninga er ætlast til að þú gerir gæfumuninn á síðasta þriðjungi vallarins. Hann gerir það allt of sjaldan.“
Wirtz hefur því mikið að sanna á næstu vikum eftir erfiða byrjun á tímabilinu.