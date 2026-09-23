Tekjur Manchester United aldrei meiri - Tap á rekstri vegna skulda Glazer

Manchester United skilaði 43 milljóna punda tapi á síðasta rekstrarári þrátt fyrir mettekjur upp á 677,6 milljónir punda.
Tap félagsins jókst um tíu milljónir punda frá árinu áður, þegar það nam 33 milljónum. Á sama tíma jukust skuldir verulega.
Samkvæmt ársreikningi United jukust lántökur um 95 milljónir punda og standa nú í um 583 milljónum. Svokallaðar langtímaskuldir námu 577,6 milljónum punda samanborið við 471,9 milljónir árið áður.
Skuldirnar eru komnar til vegna yfirtöku Glazer fjölskyldunnar fyrir meira en tuttugu árum, hefur þessi lántaka félagsins kostað félagið tæpan milljarð þegar greiðslur til Glazer fjölskyldunnar eru einnig teknar með.
Tekjur félagsins jukust þó um 11,1 milljón punda. Þar vó þyngst aukning í sjónvarpstekjum eftir þriðja sæti liðsins í ensku úrvalsdeildinni, samanborið við 15. sæti tímabilið á undan.
Launakostnaður lækkaði einnig og nam 302 milljónum punda. Félagið segir breytingar á leikmannahópi og fækkun starfsfólks hafa haft þar áhrif.
United greiddi jafnframt 63,5 milljónir punda fyrir landsvæði sem á að tengjast áformum um nýjan 100 þúsund sæta leikvang.
Omar Berrada, framkvæmdastjóri United, segir mettekjurnar sýna styrk rekstrarins en að áfram verði lögð áhersla á sjálfbærni og kostnaðaraðhald.
Eigendur félagsins hafa síðustu misseri gripið til umfangsmikilla niðurskurðaraðgerða í því skyni að bæta fjárhagsstöðu félagsins.