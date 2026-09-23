Stórstjarna náðist á myndband í miðborginni - Sat einn á bekk og virtist mjög ölvaður

Myndband af knattspyrnumanninum Kyle Walker á bekk í Cannes í Frakklandi, þar sem hann virðist ölvaður, hefur farið í dreifingu og vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum.
Hinn 36 ára gamli Walker er þar í fríi með eiginkonu sinni Annie Kilner í landsleikjahléinu. Hún hafði fyrr um kvöldið birt myndir af hjónunum skemmta sér saman á ströndinni.
Síðar birti vegfarandi myndband af manni sem hann telur vera Walker sitjandi einn á bekk. „Rakst á Kyle Walker aleinan og gjörsamlega blindfullan í miðbæ Cannes,“ skrifaði hann við myndbandið.
Kyle Walker croisé fortement ivre en plein Cannes… 💀 Seul dans la rue, la tête dans les mains, le latéral anglais semble perdu et en détresse 🥺 pic.twitter.com/cTeWN649lD
— Foot01 (@Foot01_com) September 23, 2026
Walker hefur átt erfitt uppdráttar með Burnley á leiktíðinni og sat allan tímann á varamannabekknum í 1-1 jafntefli gegn Derby um helgina. Burnley er á botni ensku B-deildarinnar eftir átta leiki.
Kyle Walker var um árabil lykilmaður hjá Manchester City og sankaði að sér titlum, auk þess sem hann var fastamaður í enska landsliðinu.
Fréttir af misgáfulegum uppákomum hans utan vallar hafa hins vegar einkennt feril hans samhliða boltanum.
Myndbandið er hér ofar.