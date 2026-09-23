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Stórstjarna náðist á myndband í miðborginni - Sat einn á bekk og virtist mjög ölvaður

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Miðvikudaginn 23. september 2026 20:30

Myndband af knattspyrnumanninum Kyle Walker á bekk í Cannes í Frakklandi, þar sem hann virðist ölvaður, hefur farið í dreifingu og vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum.

Hinn 36 ára gamli Walker er þar í fríi með eiginkonu sinni Annie Kilner í landsleikjahléinu. Hún hafði fyrr um kvöldið birt myndir af hjónunum skemmta sér saman á ströndinni.

Síðar birti vegfarandi myndband af manni sem hann telur vera Walker sitjandi einn á bekk. „Rakst á Kyle Walker aleinan og gjörsamlega blindfullan í miðbæ Cannes,“ skrifaði hann við myndbandið.

Walker hefur átt erfitt uppdráttar með Burnley á leiktíðinni og sat allan tímann á varamannabekknum í 1-1 jafntefli gegn Derby um helgina. Burnley er á botni ensku B-deildarinnar eftir átta leiki.

Kyle Walker var um árabil lykilmaður hjá Manchester City og sankaði að sér titlum, auk þess sem hann var fastamaður í enska landsliðinu.

Fréttir af misgáfulegum uppákomum hans utan vallar hafa hins vegar einkennt feril hans samhliða boltanum.

Myndbandið er hér ofar.

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