Segir að Tottenham hafi sturtað peningum í hafið í sumar

Alan Shearer hefur gagnrýnt félagaskiptastefnu Tottenham eftir afleita byrjun liðsins á tímabilinu.
Tottenham eyddi um 330 milljónum punda í sumar og keypti meðal annars Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Savio og Jan Paul van Hecke fyrir háar upphæðir.
Þrátt fyrir fjárfestinguna situr liðið á botni ensku úrvalsdeildarinnar með aðeins tvö stig eftir fimm leiki.
„Ég er ekki viss um að upphæðirnar endurspegli gæðin,“ sagði Shearer við Betfair.
Hann benti sérstaklega á að Tottenham hefði borgað gríðarlega háar fjárhæðir fyrir nokkra leikmenn og sagði næstu vikur verða mjög mikilvægar fyrir Roberto De Zerbi og lærisveina hans.
„Þeir verða einfaldlega að byrja að vinna leiki mjög fljótlega. Annars munu stóru spurningarnar byrja að koma, ef þær eru ekki þegar komnar.“
Shearer segir þó að Tottenham eigi enn nóg eftir til að halda sér uppi og minnir á að Aston Villa náði sér á strik eftir slaka byrjun á síðasta tímabili.
Tottenham hefur aðeins unnið einn leik á tímabilinu, gegn Charlton í deildabikarnum, og tekur næst á móti Manchester United eftir landsleikjahlé.