Rooney uppljóstrar um stöðu JJ Gabriel hjá United - Segir þetta ekki koma neinum á óvart

Wayne Rooney segir að ósk JJ Gabriel um að fara frá Manchester United hafi ekki komið sér á óvart og að þeir sem hafi fylgst náið með stöðu hans hafi lengi séð hvert stefndi.
Gabriel, sem er aðeins 15 ára, óskaði nýverið formlega eftir því að skráningu hans hjá United yrði hætt. Bayern München og Real Madrid hafa verið orðuð við leikmanninn.
Rooney þekkir vel til Gabriel þar sem sonur hans Kai hefur leikið með honum í yngri flokkum United.
„Ég hef séð JJ vaxa úr grasi því hann hefur verið í sama liði og Kai í gegnum árin og ég held að allir sem voru nálægt þessu hafi vitað að þetta væri að koma,“ sagði Rooney í Stick to United.
Hann segir United hafa gert allt sem í þeirra valdi stóð til að halda leikmanninum.
„Félagið hefur komið öðruvísi fram við hann en suma aðra leikmenn vegna þess hversu sérstakur hann er. Ég skil það vel, því ég var þessi leikmaður hjá Everton.“
Rooney segir að lengi hafi verið rætt um að Gabriel vildi á endanum halda til Spánar.
„Það er auðvitað svekkjandi því hann er frábær leikmaður og yndislegur strákur.“
Rooney telur Gabriel vera einn efnilegasta unga leikmanninn sem hann hefur séð.
„Hæfileikarnir, jafnvægið og skilningurinn á leiknum eru til staðar. Ég hefði búist við því að hann hefði fengið frumraun með aðalliðinu einhvern tímann á þessu tímabili.“