Rooney hraunar yfir meiddan leikmann United - Segir hann hluta af vandamálinu

Wayne Rooney hefur gagnrýnt Benjamin Sesko fyrir að vera frá vegna meiðsla og segir framherjann þurfa að þola meiri sársauka ef hann ætlar að ná árangri hjá Manchester United.
Sesko hefur verið að glíma við meiðsli á sköflungi frá því á síðasta tímabili og missti af leik United gegn Fulham um síðustu helgi eftir að vandamálið tók sig upp á ný.
Rooney var lítt hrifinn af því. „Hvað er að honum? Sköflungurinn? Er hann brotinn?“ sagði Rooney í Stick to United.
Hann velti einnig fyrir sér hvort Sesko notaði of litla sköflungshlíf.
„Ef þú ert hjá félagi eins og Manchester United og ert að reyna að vinna þér sæti sem níuan, þá þarftu að spila. Ef þú ert bara með verk í sköflungnum og ert ekki að spila, þá er það hluti af vandamálinu.“
Rooney sagði að leikmenn hefðu áður reglulega spilað meiddir. „Þú spilar þegar þú ert meiddur nema þú getir það líkamlega alls ekki.“
Sesko hefur sjálfur sagt að meiðslin tengist bæði höggi sem hann fékk á síðasta tímabili og álagi. Hann hefur einnig dregið sig úr landsliðsverkefni Slóveníu vegna vandamálsins.