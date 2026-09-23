Riftir samningi og heldur heim til Danmerkur eftir áfallið í sumar

Christian Eriksen hefur yfirgefið Wolfsburg eftir að samkomulag náðist um að rifta samningi hans við félagið.
Samningur danska miðjumannsins átti upphaflega að gilda til 30. júní 2027 en honum hefur nú verið slitið í sameiningu.
„Á þessari stundu er mikilvægt fyrir mig að vera nálægt fjölskyldu minni í Danmörku. Ég er ánægður með að við höfum fundið lausn saman,“ sagði Eriksen í yfirlýsingu.
Hann þakkaði jafnframt félaginu og stuðningsmönnum þess fyrir tímann í Wolfsburg.
Eriksen hefur ekki leikið síðan hann hneig niður í vináttulandsleik Danmerkur gegn Úkraínu 7. júní síðastliðinn. Þetta var í annað sinn á nokkrum árum sem Eriksen fer í hjartastopp á knattspyrnuvellinum.
Ekki kemur fram í yfirlýsingu hans hvort hann ætli sér að halda áfram knattspyrnuferlinum eða leggja skóna á hilluna.
Eriksen er einn reyndasti leikmaður dönsku knattspyrnunnar og hefur átt langan feril hjá stórum félögum í Evrópu.