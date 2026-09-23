Rekinn úr starfi eftir að hafa verið sakaður um kvennfyrirlitningu

Federico Higuain, bróðir Gonzalo Higuain, hefur verið rekinn úr starfi sínu hjá Columbus Crew eftir ummæli og framkomu í garð kvenkyns dómara.
Federico, sem var þjálfari varaliðs félagsins, var rekinn eftir atvik í leik í MLS Next Pro-deildinni.
Samkvæmt The Sun hélt Higuain í hönd dómarans og sleppti ekki takinu þrátt fyrir að vera beðinn um það. Þá á hann að hafa sagt. „Ekki gleyma því að þetta er karlaleikur.“
Hann var rekinn af velli vegna atviksins og fékk tveggja leikja bann en Columbus Crew ákvað í kjölfarið að segja honum upp störfum þegar í stað.
Issa Tall, framkvæmdastjóri félagsins, sagði að hegðun Higuain hefði ekki samræmst þeim kröfum sem félagið gerir til leiðtoga innan sinna raða.
Dómarasamtökin PSRA gagnrýndu jafnframt tveggja leikja bannið og sögðu refsinguna langt frá því að vera nægilega þunga miðað við eðli málsins.
Federico Higuain er 41 árs og lék meðal annars með River Plate, Besiktas, Columbus Crew og Inter Miami á ferlinum.
Yngri bróðir hans, Gonzalo, lék meðal annars með Real Madrid, Napoli, Juventus, AC Milan og Chelsea.