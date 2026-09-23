Óheppilegur galli í tölvuleik sem margir krakkar spila - Konur birtast fáklæddar sí og æ

Spilarar í EA Sports FC 27 hafa rekist á afar sérstaka villu þar sem kvenkyns leikmenn og þjálfarar birtast stundum aðeins í brjóstahaldara og nærbuxum.
Kvennalið Breiðabliks er á meðal liða í leiknum sem nýtur gríðarlegra vinsælda hjá ungum sem öldnum.
Leikurinn er nú aðgengilegur þeim sem forpöntuðu hann áður en almenn útgáfa fer fram síðar í vikunni.
Fjöldi myndbanda og skjáskota hefur birst á samfélagsmiðlum þar sem sjá má villuna í klippum og hreyfimyndum innan leiksins.
Í einu tilvikinu sést kvenkyns leikmaður standa inni í búningsklefa í svörtum nærfötum á meðan karlkyns liðsfélagar hennar eru í fullum búningi.
Í öðrum dæmum hafa kvenkyns þjálfarar birst á hliðarlínunni í nærfötum þegar þær fagna mörkum eða taka á móti leikmönnum við skiptingar.
Villan virðist ekki hafa áhrif á sjálfa spilunina heldur eingöngu á útlit persónanna og er talið að búningar eða klæðnaður þeirra hlaðist ekki rétt inn.
EA hefur ekki enn lagað vandann að fullu en búist er við að þetta verði meðal þeirra atriða sem fyrirtækið reynir að laga fyrir almenna útgáfu leiksins.
Netverjar hafa að sjálfsögðu gert grín að málinu og sumir líkt þessu við tilraun EA til að keppa við GTA 6 um athygli spilara.