Nýr sjónvarpsþáttur fær falleinkunn - Ræddu um gúrkur og létu hund hjálpa sér

Nýr fótboltaþáttur Disney, The Hangout, fékk heldur betur eldskírn sína á þriðjudagskvöld þegar áhorfendur gagnrýndu þáttinn harðlega á samfélagsmiðlum.
Alex Scott stýrir þættinum en með henni eru meðal annars fyrrverandi landsliðskonan Lianne Sanderson og áhrifavaldarnir Tyra Mills og Alex Bailess. Markmiðið er að fjalla um Meistaradeild kvenna með léttari og nútímalegri nálgun.
Margir áhorfendur töldu þó að fótboltinn hefði lent í öðru sæti.
Í frumrauninni var meðal annars mikið rætt um pasta og gúrkur, auk þess sem hundurinn Barley var fenginn til að spá fyrir um sigurvegara Meistaradeildarinnar með hjálp matar.
Þá vakti athygli að auglýsingar voru sýndar á meðan leikir voru í gangi. Í síðari hálfleiknum í sigri Arsenal gegn HB Køge var til dæmis þriggja mínútna auglýsingahlé.
Einnig komu upp tæknileg vandamál og einn ítalskur fréttamaður var fyrst hljóðlaus þegar tengt var við hann.
Gagnrýnin snerist fyrst og fremst um að áhorfendur vildu meiri knattspyrnugreiningu, viðtöl og hefðbundnari umfjöllun en minna af uppákomum og áhrifavöldum.