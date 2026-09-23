Netverjar í áfalli yfir því sem samfélagsmiðlastjarna lagði sér til munns

Andros Townsend greip til þess að borða kjúklingafætur til að hjálpa líkamanum að jafna sig eftir að hafa orðið fyrir valtara í leik í Taílandi.
Hinn 35 ára gamli Townsend, sem leikur með Prachuap, varð fyrir valtaranum þegar hann hitaði upp í hálfleik. Hann slapp ótrúlega vel og gat meira að segja komið inn á sem varamaður í seinni hálfleik en hnéð bólgnaði töluvert eftir leikinn.
Townsend, sem lék um árabil í enska boltanum með liðum eins og Tottenham, Newcastle og Everton, hefur gert það gott á samfélagsmiðlum undanfarið með efni frá gríðarlega heilsusamlegu lífi hans, en hann borðar oft mat sem fæstir leggja sér til munns, eins og til dæmis hrátt kjöt. Hann taldi mataræðið einmitt best til þess fallið að lækna meiðslin eftir valtaraslysið.
Hann borðaði meðal annars sex egg, bláber, hrátt kakó, reyktan lax, ost og appelsínu.
Seinni máltíðin stakk í stúf en þar borðaði Townsend kjúklingafætur sem höfðu verið hægeldaðir í súpu í átta klukkustundir. Sagði hann þá ríka af kollageni og gelatíni sem gæti stutt við sinar, liðbönd og brjósk.
„Matur er lyf,“ sagði Townsend, sem slapp án alvarlegra meiðsla úr þessari ótrúlegu uppákomu.