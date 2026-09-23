Mbappe gat farið til Liverpool - Þetta er ástæða þess að hann fór ekki

Kylian Mbappe hefur greint frá því að hann hefði getað endað hjá Liverpool árið 2016. Móðir hans vildi ólm sjá hann fara á Anfield.
Mbappe var þá aðeins 18 ára gamall og á mála hjá Monaco en Jurgen Klopp og Liverpool lögðu mikið á sig til að reyna að sannfæra fjölskylduna. Móðir hans heimsótti meðal annars Liverpool og heillaðist af félaginu og Anfield.
„Hún fór á Anfield og varð ástfangin af staðnum. Hún horfði ein á nokkra leiki til að upplifa stemninguna því hún vildi ímynda sér mig á þessum velli,“ sagði Mbappe.
Mbappe ákvað hins vegar að hlusta ekki á móður sína og gekk þess í stað til liðs við PSG. „Ég vildi spila í borginni minni, París. Ég vildi ekki yfirgefa landið mitt áður en ég var orðinn einhver.“