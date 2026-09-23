Kristall Máni var upptekinn að því að setja rýting í gömlu vinnuveitendurna - „Á mína sögu með þeim“

Landsliðsmaðurinn Kristall Máni Ingason er spenntur fyrir komandi landsleikjum Íslands í Þjóðadeildinni, en liðið spilar fjóra leiki á næstu vikum. Hann hefur sjálfur verði að gera vel með Brann í Noregi.
Kristall gekk í raðir Brann í upphafi árs og hefur verið iðinn við að skora og leggja upp mörk. Liðið hefur á sama tíma tryggt sér sæti í deildarkeppni í Evrópu annað árið í röð en yfirstandandi leiktíð í norsku úrvalsdeildinni hefur verið undir væntingum.
„Þetta er búið að vera mikið upp og ofan hjá liðinu í ár, mikið um meiðsli og sumir kaflar mjög krefjandi. En ég er frekar sáttur með mig hingað til.
Þegar liðið er með alla heila erum við alltaf topp þrír í þessari deild og við verðum klárir núna þegar það kemur smá törn í Sambandsdeildinni,“ sagði Kristall við 433.is í dag.
Freyr Alexandersson var þjálfari Brann þegar Kristall kom en var svo látinn fara á miðju sumri. Þá tók hann við Rosenborg, fyrrum félagi Kristals, og hefur gert stórkostlega hluti með stórliðið síðan.
Brann og Rosenborg mættust í síðasta mánuði og skoraði Kristall í dramatískum 3-2 sigri. Hann var ekki of upptekinn af því að mæta fyrrum þjálfara sínum og í raun var aðeins eitt sem komst að.
„Maður pældi eiginlega ekkert í því fyrr en eftir leik. Ég var bara að fara að spila á móti Rosenborg og eins og flestir vita á ég mína sögu með þeim, ég var bara að pæla í að setja hann á móti þeim,“ sagði Kristall léttur, og það stóðst sem fyrr segir.
Ítarlegra viðtal við Kristal er í spilaranum.