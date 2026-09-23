Klopp setur nýjar og strangar reglur

Jurgen Klopp hefur sett á fjórar nýjar reglur hjá þýska landsliðinu fyrir sinn fyrsta leik sem landsliðsþjálfari. BILD greinir frá.
Leikmönnum er meðal annars bannað að fara í klippingu á hóteli liðsins og mega rakarar því ekki koma þangað. Þá mega leikmenn ekki nota síma fyrir leiki og þurfa allir að mæta saman og stundvíslega í kvöldverði liðsins.
Klopp ætlar einnig að takmarka heimsóknir fjölskyldumeðlima á stórmótum en hann vill með reglunum leggja meiri áherslu á aga og samheldni innan hópsins.
Klopp stýrir Þýskalandi í fyrsta sinn gegn Hollandi í Þjóðadeildinni á fimmtudag. Hann valdi alls 44 leikmenn fyrir landsleikina fjóra sem framundan eru, tvo mismunandi hópa.