Íslensku liðin töpuðu en FH-ingar geta borið höfuðið hátt

FH og Breiðablik léku fyrri leiki sína í 2. umferð Evrópubikarsins í dag. Báðir fóru fram hér heima.
Breiðablik steinlá gegn pólska liðinu Czarni Sosnowiec, 2-6, og er í afar snúinni stöðu fyrir seinni leikinn ytra. Úlfa Dís Úlfarsdóttir og Karitas Tómasdóttir gerðu mörk Íslandsmeistaranna.
FH-ingar geta verið stoltir af sinni frammistöðu gegn Frankfurt í Hafnarfirðinum, en hin sænska Rebecka Blomqvist gerði eina mark leiksins fyrir þýska stórliðið eftir um klukkutíma leik. Lokatölur 0-1.
Seinni leikirnir fara fram eftir slétta viku.