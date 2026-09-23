Hakka leikmann Liverpool í sig

Í spænskum miðlum er Harvey Elliott gagnrýndur harðlega fyrir líkamlegt ástand sitt eftir erfiða byrjun á lánsdvöl hjá Valencia frá Liverpool.
Dario Puig, blaðamaður Marca, segir hinn 23 ára gamla Elliott ekki vera í formi og „of þungan fyrir líkamsbyggingu sína“. Elliott hefur ekki byrjað leik fyrir Valencia á tímabilinu og aðeins spilað 85 mínútur af 360 mögulegum.
Elliott átti óvenjulegt undirbúningstímabil hjá Liverpool þar sem framtíð hans var í óvissu, en hann var ekki inni í myndinni hjá nýja stjóranum, Andoni Iraola. Hafði hann þá átt afar erfitt uppdráttar á láni hjá Aston Villa á síðustu leiktíð. Hann fór síðan til Valencia undir lok félagaskiptagluggans.
Puig segir Elliott nú gjalda fyrir undirbúningstímabilið og að landsleikjahléið sé í raun eins konar undirbúningstímabil fyrir hann. Hann hafi þrjár vikur til að koma sér í almennilegt leikform áður en keppni hefst á ný á Spáni.
Elliott er þriðji launahæsti leikmaður Valencia, sem greiðir stærstan hluta launa hans hjá Liverpool. Valencia er í næstneðsta sæti La Liga og hefur þegar skipt um þjálfara á tímabilinu en Javier Aguirre tók nýverið við af Carlos Corberan.