Gleðitíðindi fyrir Ísland - „Ég tók ákvörðun um að hvíla í þeim leik svo ég gæti náð þessu“

Hákon Rafn Valdimarsson landsliðsmarkvörður er klár í slaginn fyrir komandi leiki Íslands í Þjóðadeildinni.
Þetta eru gleðitíðindi því Hákon var fjarverandi í deildabikarleik með Brentford á dögunum, en hann hefur yfirleitt spilað þá leiki.
„Ég tók ákvörðun um að hvíla í þeim leik svo ég gæti náð þessu verkefni því ég hafði verið með í bakinu í tvær vikur áður,“ sagði Hákon við 433.is í dag.
Ísland mætir Eistlandi á laugardag á Laugardalsvelli og spilar svo þrjá leiki til viðbótar í þessum landsleikjaglugga. Elías Rafn Ólafsson er meiddur og Hákon verður því væntanlega í rammanum.
Ísland er í C-deild Þjóðadeildarinnar og hæst skrifaðasta liðið í sínum riðli. Það er því pressa á að sækja góð úrslit.
„Það er öðruvísi. En við þurfum að hafa fyrir þessu, þetta verður ekki eins auðvelt og margir halda,“ sagði Hákon enn fremur, en ítarlega er rætt við hann í spilaranum hér ofar.