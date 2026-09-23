Gareth Owen farinn frá Val

Gareth Owen hefur látið af störfum sem tæknilegur ráðgjafi knattspyrnudeildar Vals, eftir því sem fram kemur í tilkynningu félagsins.
Owen var einn af þeim sem stýrði miklum breytingum hjá Val fyrir yfirstandandi leiktíð, en gengið innan vallar hefur verið hörmulegt karla- og kvennamegin.
Ákvörðunin er sameiginleg milli Owen og stjórnar samkvæmt tilkynningu Vals.
Það eru breytingar framundan hjá Val og Halldór Árnason, fyrrum Íslandsmeistari með Breiðabliki, er að taka við liðinu eftir tímabil.
Tilkynningin
Gareth Owen hefur látið af störfum sem tæknilegur ráðgjafi knattspyrnudeildar Vals.
Er þetta sameiginleg niðurstaða Gareths og stjórnar knattspyrnudeildar en líkt og áður hefur verið kynnt eru breytingar framundan hjá félaginu eftir tímabilið.
Knattspyrnudeildin vill þakka Gareth innilega fyrir störf hans í þágu Vals og sérstaklega þá vinnu sem hann hefur lagt í að lyfta upp yngri leikmönnum félagsins. Við óskum honum alls hins besta í framtíðinni og komandi verkefnum.
Gareth vill sjálfur koma eftirfarandi skilaboðum til Valsara:
„Það hefur verið mikill heiður að fá að vera hluti af félaginu og starfa með svo metnaðarfullum leikmönnum, starfsfólki og stjórnarmönnum. Í ljósi þeirra breytinga sem eru fram undan og þess að félagið er að taka næsta skref í sinni vegferð erum við sammála um að nú sé eðlilegur tími fyrir mig að kveðja. Saman höfum við lagt góðan grunn að starfinu innan félagsins sem mun nýtast Val vel til framtíðar. Ég vil þakka öllum hjá félaginu fyrir samstarfið og óska Val alls hins besta á komandi árum.“