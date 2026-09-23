Gæti verið klár gegn United eftir 500 daga martröð

Dejan Kulusevski hefur nú verið frá keppni í 500 daga vegna hnémeiðsla en endurkoma hans í lið Tottenham virðist loksins vera skammt undan.
Kulusevski meiddist gegn Crystal Palace 11. maí 2025 og þurfti skömmu síðar að gangast undir aðgerð á hnéskel. Bataferlið reyndist mun erfiðara en vonast var til og þurfti hann að fara í aðra aðgerð í mars.
Hinn 26 ára gamli Kulusevski sneri loksins aftur á æfingar með Tottenham í lok ágúst en hefur þurft að fara varlega af stað. Vonast er til að hann komist í leikmannahóp Tottenham skömmu eftir landsleikjahléið sem nú er nýhafið.
Tottenham mætir Manchester United 10. október og gæti Kulusevski snúið aftur þar. Takist það ekki er talið líklegt að hann verði klár í einum af næstu þremur eða fjórum leikjum þar á eftir.