Frábær tíðindi fyrir Þróttara

Þróttarar fengu nú fyrir skömmu mikil gleðitíðindi en lykilmennirnir Sigurður Egill Lárusson og Aron Snær Ingason hafa skrifað undir nýjan samning.
Báðir áttu þeir frábært tímabil þegar Þróttur tryggði sig upp í Bestu deildina og voru orðaðir við brottför. Þeir taka hins vegar slaginn í Bestu deildinni.
Tilkynning Þróttar:
Blekið var að þorna á samningum Sigurðar Egils og Arons Snæs.
Þetta eru mikil gleðitíðindi en Siggi og Aron voru í lykilhlutverki í sumar þegar við tryggðum okkur upp í Bestu Deild.
Venni segir “Þetta var aldrei spurning”