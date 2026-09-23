Félög á Spáni hafa áhuga á Garnacho - Er í tómu tjóni hjá Villa

Spænsk félög fylgjast grannt með stöðu Alejandro Garnacho hjá Aston Villa eftir erfiða byrjun hans hjá félaginu.
Argentínumaðurinn kom til Villa á láni frá Chelsea í sumar. Samningurinn verður að 43 milljóna punda kaupum ef ákveðin skilyrði nást, en Chelsea telur þau auðveldlega náanleg.
Garnacho hefur hins vegar aðeins spilað 31 mínútu í keppnisleikjum fyrir Villa og ekki byrjað leik. Hann hefur setið ónotaður á bekknum í síðustu tveimur leikjum.
Samkvæmt Daily Mail fylgjast félög í La Liga nú vel með stöðunni. Garnacho fæddist í Madríd og var í akademíu Atletico Madrid áður en hann fór til Manchester United árið 2020.
Unai Emery segir að Garnacho þurfi einfaldlega að halda áfram að vinna.
„Hann er aðeins á eftir vegna aðstæðna sem komu upp á undirbúningstímabilinu. Nú þarf hann að sýna þolinmæði,“ sagði Emery.
Garnacho gæti fengið fleiri tækifæri eftir landsleikjahléið.