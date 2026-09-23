Fagnar endurkomu Rúnars - „Hann er frábær gæi“

Rúnar Alex Rúnarsson sneri aftur í markvarðateymi íslenska landsliðsins á dögunum í fyrsta sinn í tæp þrjú ár. Annar landsliðsmarkvörður, Hákon Rafn Valdimarsson, fagnar endurkomunni.
Rúnar er á mála hjá FC Kaupmannahöfn. Átti hann að vera þriðji kostur Arnars Gunnlaugssonar landsliðsþjálfara í komandi verkefni í Þjóðadeildinni en svo meiddist Elías Rafn Ólafsson. Anton Ari Einarsson kom inn en hann hefur einmitt verið þriðji kostur Arnars undanfarið.
„Ég þekki hann vel. Þegar ég kom fyrst inn í landsliðið var hann hér. Hann er frábær gæi, tók mjög vel á móti mér. Það er gaman að hann sé mættur aftur og að fá að æfa með honum,“ sagði Hákon um endurkomu Rúnars í samtali við 433.is.
Ísland mætir Eistlandi heima á laugardag og svo Lúxemborg ytra, Búlgaríu heima og Eistum aftur úti í komandi landsleikjaverkefni.
Ítarlegt viðtal við Hákon er í spilaranum hér að neðan.