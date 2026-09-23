Erfið staða hjá liði Daníels: „Þegar menn eru farnir að hræðast það að tapa stigum ertu kominn á stað sem þú vilt ekki vera á“

Landsliðsmiðvörðurinn Daníel Leó Grétarsson gekk á dögunum í raðir Danmerkurmeistara AGF. Fyrstu vikurnar hafa að einhverju leyti verið blendnar, hann er afar sáttur á nýjum stað en gengi liðsins það sem af er tímabili hefur verið hörmuleg.
„Fyrstu vikurnar hafa verið mjög góðar, aðstaðan flott og liðsfélagarnir geggjaðir, þeir hafa hjálpað mér að komast inn í þetta. Ég var á bekknum fyrsta leikinn til að komast inn í hlutina og hef svo byrjað síðustu þrjá,“ segir Daníel Leó við 433.is um dvöl sína hjá AFG hingað til.
Sem fyrr segir er titilvörn liðsins þó ekkert til að hrópa húrra fyrir. Liðið hefur ekki unnið í fyrstu níu leikjum sínum, er með 5 stig og situr í fallsæti.
„Gengið hefur ekki verið nægilega gott. Það er búist við meiru af okkur, við vitum það sjálfir. Það er erfitt að koma inn í lið sem vantar smá sjálfstraust en ég vonast til að geta hjálpað.“
Það leit út fyrir að fyrsti sigurinn ætlaði að detta í hús gegn Horsens um helgina. Þá tapaði liðið hins vegar niður tveggja marka forskoti á lokamínútunum.
„Þegar menn eru farnir að hræðast það að tapa stigum ertu kominn á stað sem þú vilt ekki vera á. Við þurfum að hrista það af okkur. Menn fá núna nokkrar vikur til að kúpla sig út og hreinsa hugann, svo er það bara upp á við, ég hef enga trú á öðru,“ segir Daníel Leó og viðurkennir að stuðningsmenn séu margir hverjir fremur pirraðir á genginu.
„Stuðningsmenn hafa látið okkur vita eftir leiki að þetta sé ekki nógu gott, sem er bara gott og blessað, að þeir sem eru að ferðast í útileiki vilji sjá sigra, bara skiljanlegt.“
Daníel Leó gekk í raðir AGF frá Sonderjyske undir lok félagaskiptagluggans um síðustu mánaðarmót. Hann hafði tekið þátt í miklum uppgangi liðsins síðustu ár, allt frá komunni frá Póllandi árið 2023. Hann hefur ekkert nema gott að segja um Sonderjyske.
„Við vorum hreinskilnir hvorn við annan, ég og klúbburinn. Ég átti gott samtal við alla í kringum klúbbinn og fór í góðu. Þeir gáfu mér mikið á þessum þremur árum, ég kom frá Póllandi og var orðinn smá þreyttur á fótboltanum eins og gerist inn á milli, það var smá óreiða í Póllandi. Þeir tóku utan um mig, ég hjálpaði þeim að komast upp um deild, halda okkur uppi og enda í topp sex svo mér fannst minn tími vera kominn að finna nýja áskorun.“
Daníel Leó hefur einnig spilað með enska liðinu Blackpool og norska liðinu Álasund í atvinnumennsku, fjölbreyttur ferill. Hann er stoltur af því að vera kominn til eins stærsta félagsins í Danmörku og sjálfra meistaranna.
„Mér finnst ég vera að spila minn besta bolta og sé ekki fram á að það sé að fara að dvína á næstunni. Ég er fullur tilhlökkunnar að halda áfram að bæta mig þó ég sé að verða 31 árs.“
Ítarlegra viðtal við Daníel Leó má nálgast í spilaranum hér ofar. Þar ræðir hann einnig komandi leiki með íslenska landsliðinu í Þjóðadeildinni.