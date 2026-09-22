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Var ítrekað á forsíðunum í áraraðir vegna vandræða í hjónabandinu - Er nú í djúpum skít eftir þetta myndband með nýju konunni

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Þriðjudaginn 22. september 2026 20:30

Knattspyrnumaðurinn Mauro Icardi ætlar í hart við argentínsk yfirvöld eftir að hann var sviptur ökuréttindum í heimalandinu.

Kærasta Icardi, Maria Eugenia Suarez, birti myndband þar sem hún hékk út um glugga bifreiðar hans á meðan hann ók á miklum hraða. Samgönguyfirvöld komust í kjölfarið að því að argentínskt ökuskírteini Icardi væri útrunnið og settu hann í akstursbann.

Icardi brást reiður við og segist vera með gilt ítalskt ökuskírteini til ársins 2029. Hann sakaði samgönguráðherra Argentínu um að nota málið til að komast í fjölmiðla og hvatti yfirvöld til að „hætta að ljúga um fólk og fara að vinna vinnuna sína“.

Hinn 33 ára gamli Icardi er samningslaus eftir að hafa yfirgefið Galatasaray í sumar og hefur meðal annars verið orðaður við Tottenham.

Hann hefur mikið verið í fréttum undanfarin ár fyrir eitthvað allt annað en fótbolta, yfirleitt stormasamt samband hans og fyrrverandi eiginkonunnar Wanda Nara.

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