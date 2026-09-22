Var ítrekað á forsíðunum í áraraðir vegna vandræða í hjónabandinu - Er nú í djúpum skít eftir þetta myndband með nýju konunni

Knattspyrnumaðurinn Mauro Icardi ætlar í hart við argentínsk yfirvöld eftir að hann var sviptur ökuréttindum í heimalandinu.
Kærasta Icardi, Maria Eugenia Suarez, birti myndband þar sem hún hékk út um glugga bifreiðar hans á meðan hann ók á miklum hraða. Samgönguyfirvöld komust í kjölfarið að því að argentínskt ökuskírteini Icardi væri útrunnið og settu hann í akstursbann.
Icardi brást reiður við og segist vera með gilt ítalskt ökuskírteini til ársins 2029. Hann sakaði samgönguráðherra Argentínu um að nota málið til að komast í fjölmiðla og hvatti yfirvöld til að „hætta að ljúga um fólk og fara að vinna vinnuna sína“.
Hinn 33 ára gamli Icardi er samningslaus eftir að hafa yfirgefið Galatasaray í sumar og hefur meðal annars verið orðaður við Tottenham.
Hann hefur mikið verið í fréttum undanfarin ár fyrir eitthvað allt annað en fótbolta, yfirleitt stormasamt samband hans og fyrrverandi eiginkonunnar Wanda Nara.
ICARDI AL VOLANTE CON LICENCIA VENCIDA 🚘⚠️
Eugenia “la China” Suárez se quitó el cinturón y sacó gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras Mauro Icardi continuaba conduciendo.
Ante la difusión del video, constatamos que Icardi tenía su licencia de conducir vencida. pic.twitter.com/lV5rFGbD1w
— Ministerio de Transporte (@TransportePBA) September 21, 2026