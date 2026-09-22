Vakti mikla athygli um helgina - Mætti með kærustuna sem er 38 árum yngri

Lothar Matthäus, fyrrverandi fyrirliði Þýskalands og goðsögn hjá Bayern München, vakti athygli á Oktoberfest í München um helgina þegar hann mætti með kærustu sinni, Theresu Sommer.
Matthäus er 65 ára en Sommer er 27 ára, því munar 38 árum á parinu.
Þau hafa verið saman í um eitt og hálft ár og sáust fyrst opinberlega saman á skíðum í Austurríki í fyrra.
Matthäus á að baki afar litríkt einkalíf og hefur gengið í gegnum fimm skilnaði. Hann hefur áður sagt að hann hyggist ekki ganga í hjónaband í sjötta sinn.
Parið mætti saman á hátíðarhöldin í München og stillti sér upp fyrir ljósmyndara í hefðbundnum klæðnaði.
Sommer klæddist síðum kjól í ljósum tón en Matthäus var í ljósbláu vesti og hefðbundnum klæðnaði í anda Oktoberfest.
Þau hafa einnig sést saman á fleiri stórum viðburðum, meðal annars á Ballon d'Or-verðlaunahátíðinni í fyrra, þar sem samband þeirra virtist opinberlega staðfest.