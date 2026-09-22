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DV
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Vaða í Mourinho með myndbandi eftir atburði helgarinnar

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 22. september 2026 17:30

Atletico Madrid hefur svarað Jose Mourinho, stjóra Real Madrid, eftir að hann mætti með útprentaðar myndir á blaðamannafund eftir 2-1 tap gegn Atletico um helgina.

Mourinho taldi að tveir leikmenn Atletico hefðu átt að fá rautt spjald í fyrri hálfleik og sagði dómgæsluna hafa haft mikil áhrif á úrslitin. 

Atletico svaraði á samfélagsmiðlum með myndbandi af blaði koma úr prentara með skilaboðunum „Hættið að áreita dómara“. Félagið birti síðan mynd af Mourinho með sömu skilaboðum. 

Mourinho var ekki sá eini sem óð í dómarann eftir leik heldur einnig aðrir háttsettir menn innan Real Madrid, sem og leikmenn. 

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