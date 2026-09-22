Vaða í Mourinho með myndbandi eftir atburði helgarinnar

Atletico Madrid hefur svarað Jose Mourinho, stjóra Real Madrid, eftir að hann mætti með útprentaðar myndir á blaðamannafund eftir 2-1 tap gegn Atletico um helgina.
Mourinho taldi að tveir leikmenn Atletico hefðu átt að fá rautt spjald í fyrri hálfleik og sagði dómgæsluna hafa haft mikil áhrif á úrslitin.
Atletico svaraði á samfélagsmiðlum með myndbandi af blaði koma úr prentara með skilaboðunum „Hættið að áreita dómara“. Félagið birti síðan mynd af Mourinho með sömu skilaboðum.
Mourinho var ekki sá eini sem óð í dómarann eftir leik heldur einnig aðrir háttsettir menn innan Real Madrid, sem og leikmenn.
— Atlético de Madrid (@atletienglish) September 21, 2026