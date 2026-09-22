Útskýrir af hverju hann setti ekki þrýsting á það að komas til United

Lewis Hall, vinstri bakvörður Newcastle og enska landsliðsins, segir framtíðarsýn Newcastle hafa sannfært sig um að vera áfram hjá félaginu þrátt fyrir áhuga Manchester United í sumar.
United hafði áhuga á Hall þegar félagið leitaði að nýjum vinstri bakverði, en Newcastle gaf skýrt til kynna að það vildi ekki selja hinn 22 ára gamla leikmann.
Hall segir áhugann ekki hafa haft mikil áhrif á sig.
„Þegar þú ert orðaður við annað félag þá veistu að þú ert að gera eitthvað rétt. Ég tók því sem jákvæðu merki,“ sagði Hall.
Hann bætti þó við að eftir komu Matthias Jaissle sem knattspyrnustjóra Newcastle hafi hann fljótt sannfærst um að rétt væri að halda kyrru fyrir.
„Eftir nokkur samtöl og nokkrar æfingar vissi ég að stjórinn yrði mjög góður fyrir félagið. Þegar við fórum svo að styrkja hópinn var það auðveld ákvörðun að skrifa undir.“
Hall hefur nú framlengt samning sinn við Newcastle og hefur jafnframt verið kallaður aftur inn í enska landsliðið.
Manchester United er þó enn sagt fylgjast með honum og hefur einnig skoðað aðra möguleika í vinstri bakvarðarstöðuna.