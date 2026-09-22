Urðar yfir Ratcliffe og segir hann ekki geðfelldan

Gary Lineker fer hörðum orðum um Sir Jim Ratcliffe, einn af eigendum Manchester United.
Lineker ræddi stöðuna hjá United í hlaðvarpinu The Rest is Football og sagði vandamál félagsins koma að ofan.
„Ég verð að óska Glazer-fjölskyldunni til hamingju með að hafa fundið einhvern sem er jafnvel verri en hún og getur tekið á sig alla gagnrýnina: Jim Ratcliffe,“ sagði Lineker, en fjölskyldan er afar óvinsæl á meðal stuðningsmanna United.
Ratcliffe hefur vakið reiði margra undanfarið vegna ummæla um innflytjendur og bótaþega.
„Mér finnst hann ekki sérstaklega geðfelld manneskja og það ríkir algjör algjör ringulreið vegna þess hvernig hann stjórnar félaginu,“ sagði Lineker.