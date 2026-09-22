United mun tapa milljörðum ef JJ Gabriel fer frá Englandi

Manchester United gæti orðið af milljónum punda ef JJ Gabriel yfirgefur félagið og heldur til útlanda.
Gabriel er aðeins 15 ára en er talinn eitt mesta efni í akademíu United. Samkvæmt The Sun gæti félagið þó aðeins fengið um 300 þúsund pund í þjálfunarbætur ef hann semur við erlent félag.
Verðmæti hans og mögulegt framtíðarvirði yrði þá ekki tekið með í reikninginn.
Ef Gabriel færi hins vegar til annars félags í ensku úrvalsdeildinni myndi gerðardómur ákvarða upphæðina og United gæti þá krafist mun hærri bóta.
Barcelona, Real Madrid og Bayern München hafa öll verið orðuð við Gabriel og United gerir ekki ráð fyrir að hann spili aftur fyrir félagið.
United hefur lagt mikið upp úr þróun hans undanfarin misseri. Gabriel hefur æft með aðalliðinu, tekið þátt í undirbúningstímabilinu og fékk treyjunúmerið 77.
Talið er að það hafi ráðið miklu að hann komst ekki á leikmannalista United í Meistaradeildinni gegn Sabah.
Michael Carrick hefur sagt að félagið leggi fyrst og fremst áherslu á velferð leikmannsins á meðan málið er leyst.