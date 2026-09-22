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Tíðindi úr Kópavogi

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 22. september 2026 22:00
Agla María hefur leikið á sjöunda tug A-landsleikja. Mynd: DV/KSJ

Stuðningsmenn Breiðabliks fengu gleðifréttir í dag en lykilmaðurinn og raðsigurvegarinn Agla María Albertsdóttir hefur skrifað undir nýjan samning við Íslandsmeistarana.

Tilkynning Breiðabliks

Fyrirliðinn Agla María Albertsdóttir hefur framlengt samning sinn við knattspyrnudeild Breiðabliks. Agla María er 27 ára gömul og er þriðji leikjahæsti leikmaður kvennaliðs Breiðabliks frá upphafi. Hún er margfaldur Íslands-og bikarmeistari með liðinu og vonandi munu fleiri titlar bætast í safnið á næstu árum. 

Agla María mun vera í eldlínunni á morgun þegar Breiðablik tekur á móti pólska liðinu Czarni í 32-liða úrslitum Evrópubikarsins, á Eikarvellinum. 

Til hamingju með samninginn, Agla María

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