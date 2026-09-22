Telur að bólusetning gegn Covid-19 hafi búið til hjartavandamál - Fór í stóra aðgerð

Jay Bothroyd, fyrrverandi framherji enska landsliðsins, hefur lýst því hvernig hann telur að bólusetning gegn Covid-19 hefði tengst hjartavandamálum sem leiddu til þess að hann þurfti að gangast undir aðgerð.
Bothroyd lék þá með Hokkaido Consadole Sapporo í Japan og segir að nokkrum mánuðum eftir bólusetningu hafi komið í ljós óreglulegur hjartsláttur.
„Ég spilaði í sex mánuði og svo allt í einu fékk ég óreglulegan hjartslátt og þurfti að fara í hjartaaðgerð á síðasta ári ferilsins. Það var ógnvekjandi,“ sagði Bothroyd í hlaðvarpi Piers Morgan.
Hann sagði óvissuna á þeim tíma hafa gert stöðuna erfiðari og að hann hefði ekki vitað hverju ætti að trúa varðandi möguleg tengsl bólusetninga og hjartasjúkdóma. Bothroyd lagði þó ekki fram gögn sem sýna fram á að bólusetningin hafi valdið hjartavandamálunum.
Ummælin komu í umræðu um mál Granit Xhaka, fyrirliða Sunderland, sem hefur viðurkennt að hafa útvegað sér falsað bólusetningarvottorð árið 2022.
Xhaka sagðist hafa verið mjög óviss og óttasleginn varðandi bólusetninguna á sínum tíma, en viðurkenndi að ákvörðunin hefði verið röng og baðst afsökunar.
Svissnesk yfirvöld rannsaka málið og Xhaka hefur sagst ætla að vinna að fullu með þeim. Hann tekur ekki þátt í landsleikjum Sviss í yfirstandandi landsleikjahléi.