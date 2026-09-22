Stefán Pálsson blandar sér í málið: Þarf að gera breytingar? - „Auðveldasta teikið er að tuða“

Stefán Pálsson segir að stærsta vandamálið við núverandi fyrirkomulag Bestu deildar karla sé ekki endilega hin svokallaða úrslitakeppni heldur hversu mikið mótið teygist á lokasprettinum.
Umræða hefur verið um að fjölga liðum í Bestu deildinni úr 12 í 14 fyrir sumarið 2028 og Stefán blandaði sér í umræðuna með pistli á Facebook.
Hann segist skilja gagnrýni hefðarsinna á að liðin leiki ekki jafnoft við alla andstæðinga en geti sjálfur lifað með þeirri útfærslu.
„Jákvætt markmið þessa kerfis er að því er ætlað að lágmarka líkurnar á að í lokaumferðinni mætist lið sem hafa að engu að keppa og önnur sem berjast um titil eða fall.“
Stefán segir hins vegar að leikjadagskráin sé of dreifð. Aðalhluta deildarinnar lauk 6. september en lokaumferðin fer ekki fram fyrr en 24. október.
„Það eru fimm leikir á 48 dögum sem er galið.“
Hann bendir á landsleikjahlé og skort á flóðljósum sem helstu ástæður.
Stefán telur þó að KSÍ og mótanefnd geti gert betur með þéttari dagskrá, fleiri miðvikudagsleikjum og markvissari uppröðun heimaleikja.
Að hans mati yrði umræðan um fimm leikja lokakaflann mun jákvæðari ef honum væri lokið á 16 til 17 dögum