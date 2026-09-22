Snýr aftur til Liverpool

Julian Ward er að snúa aftur til Liverpool sem yfirmaður knattspyrnumála, tæpum fjórum árum eftir að hann lét af sama starfi. The Athletic greinir frá.
Hinn 45 ára gamli Ward tekur við af Richard Hughes sem yfirgaf Liverpool fyrr í mánuðinum eftir rúmlega tveggja ára starf.
Ward hefur starfað hjá Liverpool og eigendum félagsins, FSG, í ýmsum hlutverkum frá árinu 2012. Hann var yfirmaður knattspyrnumála tímabilið 2022-2023 og kom meðal annars að kaupum á Luis Diaz, Darwin Nunez, Cody Gakpo og Alexis Mac Allister.
Miklar breytingar hafa orðið á yfirstjórn Liverpool að undanförnu en Michael Edwards lét einnig af störfum hjá FSG í sumar.