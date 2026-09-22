Sigurður Egill fullyrðir að sá efnilegasti sé á leið Í KR

Sigurður Egill Lárusson, leikmaður Þróttar og besti leikmaður Lengjudeildarinnar í sumar, heldur því fram að Mattías Kjeld, leikmaður Gróttu, sé á leið til KR.
Sigurður Egill lét þessi ummæli falla í Innkastinu á Fótbolta.net, en ekki hefur verið staðfest að félagaskipti séu frágengin.
Mattías er fæddur árið 2009 og varð 17 ára á sunnudaginn. Hann kom til Gróttu frá Val fyrir tímabilið eftir að hafa ekki séð fram á nægjanlegan spilatíma á Hlíðarenda.
Hann hefur síðan slegið rækilega í gegn á Seltjarnarnesi. Mattías skoraði tíu mörk í 22 leikjum í Lengjudeildinni í sumar og var fimm sinnum valinn í lið umferðarinnar. Fótbolti.net valdi hann efnilegasta leikmann deildarinnar að tímabilinu loknu.
Þá varð Mattías, eftir því sem næst verður komist, fyrsti leikmaðurinn til að skora tíu mörk í tveimur efstu deildum Íslandsmóts karla áður en hann náði 17 ára aldri.
Hann lék sinn fyrsta leik í Bestu deildinni með Val aðeins 15 ára gamall og hefur einnig verið hluti af yngri landsliðum Íslands.
KR virðist því, gangi félagaskiptin eftir, vera að næla sér í einn mest spennandi unga leikmann landsins.