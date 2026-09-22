Sex félög vilja Dowman ef hann verður fáanlegur á láni - Úrvalsdeildarlið og skosku stórveldin þar á meðal

Allt að sex félög hafa áhuga á að fá Max Dowman ungstirni Arsenal að láni í janúar.
Coventry City er sagt hafa áhuga á hinum 16 ára gamla Dowman auk Burnley, Wolves og Norwich.
Skosku stórliðin Celtic og Rangers fylgjast einnig með gangi mála ef marka má enska miðla.
Dowman hefur þegar leikið 15 leiki og skorað þrjú mörk fyrir aðallið Arsenal þrátt fyrir ungan aldur.
Arsenal þarf nú að ákveða hvort Dowman verði lánaður til að fá meiri spiltíma eða verði áfram og þrói sinn leik með aðalliði Skyttanna.