Rúnar Már leggur skóna á hilluna eftir mjög farsælan feril

Rúnar Már Sigurjónsson mun leggja knattspyrnuskóna á hilluna eftir síðasta leik ÍA á yfirstandandi tímabili.
Rúnar greinir frá þessu á samfélagsmiðlum og segir að ákvörðunin hafi verið erfið. Síðasti leikur hans verður 24. október.
„Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn er búinn að fá nóg og segir stopp,“ skrifar Rúnar.
Hann þakkar jafnframt félögum, þjálfurum, leikmönnum, stuðningsmönnum, sjálfboðaliðum, fjölskyldu og vinum fyrir stuðninginn í gegnum árin.
Rúnar segir drauminn um að verða atvinnumaður í knattspyrnu hafa ræst en frá þriggja ára aldri hafi hann ekki ætlað sér neitt annað.
Rúnar Már á að baki 32 A-landsleiki fyrir Ísland og skoraði tvö mörk. Hér heima hefur hann leikið með Tindastóli, HK, Ými, Val og ÍA.
Hann á einnig langan atvinnumannaferil að baki í Svíþjóð, Sviss, Rúmeníu og Kasakstan og varð landsmeistari í bæði Rúmeníu og Kasakstan.