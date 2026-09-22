Real Madrid sendir frá sér yfirlýsingu - Krefjast breytinga

Real Madrid hefur kallað eftir breytingum á yfirstjórn spænsku deildarinnar eftir ummæli Javier Tebas, forseta hennar.
Jose Mourinho, stjóri Real Madrid, gagnrýndi dómgæsluna harðlega eftir 2-1 tap gegn Atletico Madrid um helgina og stjórnarmenn félagsins, sem og leikmenn, tóku undir.
Tebas svaraði því og sagði fráleitt að halda því fram að dómarar væru að vinna gegn Real Madrid, eins og gefið hafði verið í skyn.
Real Madrid hefur nú sent frá sér yfirlýsingu þar sem Tebas er sakaður um að ráðast ítrekað opinberlega gegn félaginu og grafa undan trausti á spænskum fótbolta.
„Spænsk knattspyrna þarf á leiðtoga að halda sem getur stýrt henni af hlutleysi,“ segir meðal annars í yfirlýsingu Real Madrid.
Tebas og Florentino Perez, forseti Real Madrid, hafa lengi eldað grátt silfur saman og meðal annars tekist harkalega á um hugmyndir félagsins um Ofurdeild Evrópu.