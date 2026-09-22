Ofurtölvan stokkar spilin sín - Telja að svona verði lokastaðan í ensku deildinni

Ofurtölva Opta hefur uppfært spá sína fyrir ensku úrvalsdeildina eftir fyrstu fimm umferðir tímabilsins og telur nú að Arsenal og Manchester City séu langlíklegust til að berjast um titilinn.
Arsenal er áfram líklegasta liðið samkvæmt líkaninu með 43,7 prósenta möguleika á að verja titilinn, þrátt fyrir 3-0 tap gegn Brighton um helgina.
Manchester City hefur hins vegar hækkað verulega og er nú með 39,8 prósenta möguleika eftir fullkomna byrjun undir stjórn Enzo Maresca.
Liverpool er í þriðja sæti með 5,7 prósent og Brighton kemur næst með 4,2 prósent.
Manchester United hefur fallið verulega niður í spánni. Liðið var með 6,6 prósenta möguleika fyrir tímabilið en er nú aðeins með 0,9 prósent.
Á hinum enda töflunnar spáir Opta Coventry mestum líkum á falli, 45,1 prósenti. Fulham er næst með 42,4 prósent.
Tottenham, sem situr á botni deildarinnar eftir erfiða byrjun, er talið hafa 30 prósenta líkur á að falla úr úrvalsdeildinni.