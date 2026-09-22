Mbappe í skýjunum - „Eins og í bíómynd“

Kylian Mbappe, stjarna Real Madrid, er himinlifandi með að fá að spila undir stjórn Zinedine Zidane hjá franska landsliðinu.
Zidane tók nýverið við Frökkum af Didier Deschamps og stýrir liðinu í fyrsta sinn gegn Tyrklandi í Þjóðadeildinni á föstudag.
„Hann var sá fyrsti sem sótti mig og fór með mig á æfingasvæði Real Madrid. Ég var 13 eða 14 ára. Nú er hann landsliðsþjálfarinn minn. Þetta er eins og eitthvað úr bíómynd,“ sagði Mbappe, en Zidane gerði áður frábæra hluti sem stjóri Real Madrid.
Zidane hefur staðfest að Mbappe verði áfram fyrirliði franska landsliðsins.