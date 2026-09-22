Liverpool skoðar mjög áhugaverðan varnarmann

Liverpool er sagt fylgjast grannt með Givairo Read, 20 ára hægri bakverði Feyenoord.
Samkvæmt TeamTalk er enska félagið með hollenska U21-landsliðsmanninn á lista hjá sér, en samkeppnin um hann gæti orðið hörð.
Manchester City og Arsenal eru einnig sögð hafa áhuga á Read, sem hefur vakið athygli fyrir frammistöðu sína í Hollandi.
Liverpool gæti verið á höttunum eftir styrkingu í bakvarðarstöðunni og Read er sagður einn þeirra ungu leikmanna sem félagið hefur skoðað.
Feyenoord mun þó væntanlega ekki vilja láta efnilegan leikmann fara auðveldlega, sérstaklega ef fleiri stórlið blanda sér í baráttuna.
Read á að baki leiki með hollenska U21-landsliðinu og er talinn einn áhugaverðari ungu bakverða landsins um þessar mundir.