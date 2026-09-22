Infantino sendir frá sér bréf - Er opinn fyrir umbótum

Gianni Infantino forseti FIFA hefur lagt til að óháður utanaðkomandi aðili fari yfir stjórnarhætti FIFA og segist opinn fyrir umbótum.
Infantino hefur sent aðildarsamböndum FIFA bréf þar sem hann leggur til tvennt. Annars vegar óháða úttekt á núverandi stjórnarháttum og hins vegar formlegt samráðsferli um mögulegar umbætur.
Infantino hefur sætt miklum þrýstingi í starfi, einkum vegna umdeildra áforma um að selja hlut í keppnum FIFA til einkaaðila. Pressan er einna helst frá UEFA, sem ku undirbúa málaferli á hendur Infantino.
Þrátt fyrir mikinn hita sækist Infantino eftir endurkjöri sem forseti FIFA í mars 2027.