Halda áfram að stíga stór skref til að byggja nýjan Old Trafford

Manchester United hefur tekið mikilvægt skref í áformum sínum um að byggja nýjan heimavöll fyrir um tvo milljarða punda.
Félagið hyggst skipta út Old Trafford, sem tekur um 75 þúsund manns, fyrir nýjan völl með sæti fyrir 100 þúsund áhorfendur.
Samráðsferli við íbúa á Trafford-svæðinu hefur staðið yfir frá því í sumar og hafa fjölmargir fundir verið haldnir þar sem heimamenn hafa fengið að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Þá hafa einnig borist athugasemdir á netinu.
Manchester United mun nú nýta þær upplýsingar til að þróa og mögulega breyta heildaráætlun verkefnisins áður en sótt verður um formlegt framkvæmdaleyfi.
Áformin snúast ekki aðeins um nýjan knattspyrnuvöll. Verkefnið gæti, samkvæmt áætlunum, skapað um 48 þúsund störf og 15 þúsund ný heimili á svæðinu.
Stuðningsmenn félagsins munu einnig fá að hafa áhrif á endanlega hönnun vallarins. Fyrri hugmyndir hafa fengið misjöfn viðbrögð og félagið segir ekkert vera endanlega ákveðið.
Stefnt er að því að umsókn um framkvæmdaleyfi verði lögð fram seint árið 2027 eða 2028. Völlurinn gæti síðan verið tilbúinn fyrir HM kvenna árið 2035.