Gascoigne heimsótti æfingasvæði Tottenham og fór að hafa stórar áhyggjur

Paul Gascoigne, fyrrverandi leikmaður Tottenham, segir að hann hafi áttað sig á því strax á síðasta tímabili að liðið gæti lent í miklum vandræðum.
Tottenham situr á botni ensku úrvalsdeildarinnar eftir fyrstu fimm leikina, án sigurs og með aðeins tvö stig. Félagið eyddi meira en 300 milljónum punda í leikmannakaup í sumar en hefur engu að síður farið illa af stað undir stjórn Roberto De Zerbi.
Gascoigne segist hafa heimsótt æfingasvæði félagsins á síðasta tímabili og þá fengið ákveðna tilfinningu.
„Ég fór á æfingasvæðið þeirra og það var ótrúlegt. Strax hugsaði ég, þeir eiga eftir að lenda í vandræðum,“ sagði hann við talkSPORT.
„Allt er lagt upp í hendurnar á þeim. Þegar ég spilaði var búnaðurinn og aðstaðan allt öðruvísi. Nú fá þeir allt upp í hendurnar, en þeir verða að rífa sig upp.“
De Zerbi hefur einnig verið harðorður eftir slæma byrjun og gagnrýndi varnarleik liðsins eftir tap gegn Aston Villa.
„Ég var mjög vonsvikinn, leiður og pirraður með frammistöðuna. Við getum ekki tapað svona,“ sagði Ítalinn.