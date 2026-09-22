Forætisráðherrann blandar sér í umræðuna - Vill að ummælin verði dregin til baka

Micheal Martin, forsætisráðherra Írlands, segir ummæli ísraelska knattspyrnusambandsins um Heimi Hallgrímsson landsliðsþjálfara Írlands óásættanleg og að draga eigi þau til baka.
Ísraelska sambandið gagnrýndi Heimi harðlega eftir að hann sagði Íra ekki vera „að spila með þjóðarmorði heldur gegn þjóðarmorði“ þegar hann ræddi komandi leiki gegn Ísrael í Þjóðadeildinni.
We have contributed to the world and humanity in countless fields, earning an impressive number of Nobel Prizes along the way. Unfortunately, we have not yet found a cure for stupidity, ignorance and hypocrisy displayed by @IrelandFootball team coach. We’re not playing with…
— ISRAEL FA (@ISRAELFA) September 21, 2026
Sambandið sakaði Heimi í kjölfarið um „heimsku, fáfræði og hræsni“ eins og sjá má hér ofar. Margir Írar höfðu áður hvatt til þess að knattspyrnusamband landsins myndi sniðganga leikina.
„Þetta eru óásættanleg ummæli. Það ætti að draga þau til baka,“ sagði Martin og bætti við að Heimir hefði notað sama orðalag og Antonio Guterres, aðalritari Sameinuðu þjóðanna, varðandi umfang dauðsfalla og eyðileggingar á Gasa.
Írar mæta Ísrael í Ungverjalandi 27. september og aftur í Serbíu 4. október. Mikil umræða hefur verið á Írlandi um leikina og hafa meðal annars yfir 160 írskir íþróttamenn hvatt landsliðið til að sniðganga þá.