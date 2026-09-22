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Forætisráðherrann blandar sér í umræðuna - Vill að ummælin verði dregin til baka

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 22. september 2026 18:30
Getty Images

Micheal Martin, forsætisráðherra Írlands, segir ummæli ísraelska knattspyrnusambandsins um Heimi Hallgrímsson landsliðsþjálfara Írlands óásættanleg og að draga eigi þau til baka.

Ísraelska sambandið gagnrýndi Heimi harðlega eftir að hann sagði Íra ekki vera „að spila með þjóðarmorði heldur gegn þjóðarmorði“ þegar hann ræddi komandi leiki gegn Ísrael í Þjóðadeildinni. 

Sambandið sakaði Heimi í kjölfarið um „heimsku, fáfræði og hræsni“ eins og sjá má hér ofar. Margir Írar höfðu áður hvatt til þess að knattspyrnusamband landsins myndi sniðganga leikina.

„Þetta eru óásættanleg ummæli. Það ætti að draga þau til baka,“ sagði Martin og bætti við að Heimir hefði notað sama orðalag og Antonio Guterres, aðalritari Sameinuðu þjóðanna, varðandi umfang dauðsfalla og eyðileggingar á Gasa.

Írar mæta Ísrael í Ungverjalandi 27. september og aftur í Serbíu 4. október. Mikil umræða hefur verið á Írlandi um leikina og hafa meðal annars yfir 160 írskir íþróttamenn hvatt landsliðið til að sniðganga þá.

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