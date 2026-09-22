Fékk 4,4 miljarða í eingreiðslu þegar hann var rekinn úr starfi í fyrra

Daniel Levy fékk 27 milljónir punda í starfslokagreiðslu þegar hann lét af störfum hjá Tottenham í fyrra.
Levy hafði verið stjórnarformaður félagsins frá árinu 2001 en yfirgaf stöðuna í september 2025 eftir tæpan aldarfjórðung í starfi.
Samkvæmt The Sun er þetta næsthæsta starfslokagreiðsla sem stjórnandi í ensku úrvalsdeildinni hefur fengið.
Metið á Marina Granovskaia, fyrrum framkvæmdastjóri Chelsea, sem fékk 35 milljónir punda þegar hún yfirgaf félagið árið 2022 eftir eigendaskiptin þar.
Levy var afar áhrifamikill hjá Tottenham og lék stórt hlutverk í rekstri félagsins, uppbyggingu nýja leikvangsins og félagaskiptamálum. Að lokum töldu eigendur félagsins hins vegar að árangurinn væri ekki ásættanlegur og að breytinga væri þörf.
Fleiri stjórnendur hafa fengið háar greiðslur við brottför úr ensku úrvalsdeildinni. Bruce Buck, Guy Laurence og Eugene Tenenbaum skiptu með sér 14 milljónum punda þegar Clearlake Capital tók yfir Chelsea.
Donna-Maria Cullen, sem lengi vann náið með Levy hjá Tottenham, fékk 6,6 milljónir punda þegar hún hætti störfum.
Lee Charnley fékk hins vegar um 900 þúsund pund þegar hann yfirgaf Newcastle eftir yfirtöku sádi-arabíska fjárfestingarsjóðsins árið 2021.
Greiðslan til Levy sýnir því hversu háar starfslokagreiðslur geta orðið í topprekstri enskra knattspyrnufélaga.