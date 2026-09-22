Fær meiri tíma hjá Liverpool

Bayern Munchen er ekki að undirbúa tilboð í Florian Wirtz miðjumann Liverpool þrátt fyrir orðróma þess efnis. Þýski félagaskiptafréttamaðurinn Christian Falk segir frá þessu.
Wirtz gekk til liðs við Liverpool frá Bayer Leverkusen fyrir um 116 milljónir punda árið 2025 en hefur átt fremur erfitt uppdráttar á Englandi.
Bayern hafði mikinn áhuga á hinum 23 ára gamla Wirtz áður en hann fór til Liverpool og fylgist áfram með gangi mála hjá honum. Falk segir félagið þó ekki vera að vinna að hugsanlegum kaupum á honum sem stendur.
Liverpool hyggst gefa Wirtz meiri tíma til að sanna sig á Anfield undir stjórn Andoni Iraola og hefur ekki áhuga á að selja sem stendur.