Ekkert gengið þrátt fyrir mikla eyðslu - Fara aftur út á markaðinn í janúar

Tottenham stefnir á að losa sig við leikmenn í janúar áður en félagið reynir að styrkja sóknina.
Tottenham eyddi yfir 300 milljónum punda í leikmenn í sumar en vill framherja í janúar. Dominic Solanke og Omar Marmoush eru helstu kostir liðsins í fremstu víglínu sem stendur.
Richarlison er út úr myndinni hjá Lundúnaliðinu og virðist augljós kandídat yfir þá leikmenn sem gætu farið.
Tottenham hefur byrjað tímabilið afleitlega þrátt fyrir alla eyðslu sumarsins og er liðið á botni ensku úrvalsdeildarinnar.