Búinn að skrifa undir nýjan samning og fær verulega launahækkun

Mikel Arteta hefur skrifað undir nýjan langtímasamning við Arsenal, samkvæmt frétt BBC Sport.
Spánverjinn stýrði Arsenal til Englandsmeistaratitilsins á síðasta tímabili, þess fyrsta hjá félaginu síðan árið 2004, og hefur nú verið verðlaunaður með nýjum samningi.
Arteta, sem er 44 ára, er sagður fá verulega launahækkun frá þeim um tíu milljónum punda á ári sem hann hefur verið með auk bónusa.
Hann tók við Arsenal í desember 2019 og nýi samningurinn gæti haldið honum hjá félaginu allt fram á tíunda árið í starfi.
Arteta gaf sterka vísbendingu um framtíð sína í sumar þegar hann sagði stuðningsmenn ekki þurfa að hafa áhyggjur.
„Ég vil vera hér. Ég er mjög ánægður og afar þakklátur fyrir að fá að vinna með því fólki sem ég vinn með,“ sagði hann.
Arteta hefur einnig unnið FA-bikarinn með Arsenal frá því hann tók við liðinu.