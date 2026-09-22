Arteta verður með þeim launahæstu í heimi

Mikel Arteta hefur samþykkt nýjan og betri samning við Arsenal, en frá þessu greina helstu miðlar ytra.
Arteta fær nú um 15 milljónir punda á ári með bónusum en laun hans munu hækka umtalsvert með nýja samningnum. Hann verður á meðal launahæstu knattspyrnustjóra heims.
Hinn 44 ára gamli Arteta hefur stýrt Arsenal frá árinu 2019. Uppgangurinn hefur verið gríðarlegur frá komu hans og hann gerði liðið að Englandsmeisturum á síðustu leiktíð.
Arteta á aðeins tæpt ár eftir af núverandi samningi sínum en hefur ítrekað lýst því yfir að hann vilji vera áfram hjá félaginu.