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DV
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Arteta verður með þeim launahæstu í heimi

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 22. september 2026 19:00
Mikel Arteta, stjóri Arsenal. Getty Images

Mikel Arteta hefur samþykkt nýjan og betri samning við Arsenal, en frá þessu greina helstu miðlar ytra.

Arteta fær nú um 15 milljónir punda á ári með bónusum en laun hans munu hækka umtalsvert með nýja samningnum. Hann verður á meðal launahæstu knattspyrnustjóra heims.

Hinn 44 ára gamli Arteta hefur stýrt Arsenal frá árinu 2019. Uppgangurinn hefur verið gríðarlegur frá komu hans og hann gerði liðið að Englandsmeisturum á síðustu leiktíð.

Arteta á aðeins tæpt ár eftir af núverandi samningi sínum en hefur ítrekað lýst því yfir að hann vilji vera áfram hjá félaginu.

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