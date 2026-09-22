Arsenal setur viðræður við lykilmenn á dagskrá nú þegar samningar við Arteta eru í höfn

Arsenal ætlar að endursemja við lykilmenn sína nú þegar samningar við Mikel Arteta eru í höfn.
Arteta er að krota undir samning sem inniheldur verðskuldaða launahækkun en Englandsmeistararnir ætla næst að setja viðræður við Declan Rice og Ben White á dagskrá.
Rice gæti fengið fimm ára samning og um 280 þúsund pund í vikulaun. Hann hefur verið lykilmaður hjá Arsenal frá því að hann kom frá West Ham árið 2023.
White var orðaður við brottför í sumar en hefur byrjað tímabilið vel og Arsenal vill halda honum næstu árin.