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DV
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Arsenal setur viðræður við lykilmenn á dagskrá nú þegar samningar við Arteta eru í höfn

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 23. september 2026 08:00
Getty Images

Arsenal ætlar að endursemja við lykilmenn sína nú þegar samningar við Mikel Arteta eru í höfn. 

Arteta er að krota undir samning sem inniheldur verðskuldaða launahækkun en Englandsmeistararnir ætla næst að setja viðræður við Declan Rice og Ben White á dagskrá.

Rice gæti fengið fimm ára samning og um 280 þúsund pund í vikulaun. Hann hefur verið lykilmaður hjá Arsenal frá því að hann kom frá West Ham árið 2023.

White var orðaður við brottför í sumar en hefur byrjað tímabilið vel og Arsenal vill halda honum næstu árin.

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